МОЗ оприлюднило телефони "гарячих ліній" щодо Covid-19

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило телефони гарячих ліній щодо Covid-19.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами, вказаними нижче. При симптомах респіраторних захворювань зателефонуйте сімейному лікарю", - йдеться у повідомленні.

Вказані гарячі лінії у 24 областях та у містах Київ та Львів.

Також громадяни можуть звернутися на Урядову гарячу лінію за номером 15-45. Міністерство закордонних справ - 044 238 16 57. Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201. Центру громадського здоров'я МОЗ - 0 800 505 840.

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