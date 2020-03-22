У Вінниці з понеділка обмежать час роботи ринків
Відповідне рішення у п’ятницю ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«З метою запобігання поширенню коронавірусу роботу продовольчих ринків з понеділка обмежуємо з 10.00 до 14.00, вони працюватимуть, але за умови неухильного дотримання заходів безпеки», - сказав на засіданні комісії міський голова Сергій Моргунов.
Комісія також посилює заходи безпеки, за яких ринки можуть працювати. Зокрема, заборонено продавати молочну продукцію (молоко, сир та сметану) не у заводському пакуванні. М’ясо і м’ясопродукти дозволено продавати тільки із закритих холодильників, або забезпечити їх розміщення на прилавку під поліетиленовою плівкою. Відстань між продавцями на ринках має бути не менше 1,5 м.
Адміністрацію ринку зобов’язано проводити температурний скринінг продавців не менше 3 разів на день, покупців – на вході, і в разі виявлення підвищеної температури у криті павільйони їх не впускатимуть.
Кожні дві години ринки митимуть із деззасобами, щогодини – протиратимуть з антисептиками поверхні, підвіконня, дверні ручки тощо.