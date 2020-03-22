У Вінниці з понеділка обмежать час роботи ринків з 10 до 14 години, а також посилять заходи безпеки.

Відповідне рішення у п’ятницю ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вінницької міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З метою запобігання поширенню коронавірусу роботу продовольчих ринків з понеділка обмежуємо з 10.00 до 14.00, вони працюватимуть, але за умови неухильного дотримання заходів безпеки», - сказав на засіданні комісії міський голова Сергій Моргунов.

Комісія також посилює заходи безпеки, за яких ринки можуть працювати. Зокрема, заборонено продавати молочну продукцію (молоко, сир та сметану) не у заводському пакуванні. М’ясо і м’ясопродукти дозволено продавати тільки із закритих холодильників, або забезпечити їх розміщення на прилавку під поліетиленовою плівкою. Відстань між продавцями на ринках має бути не менше 1,5 м.

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Адміністрацію ринку зобов’язано проводити температурний скринінг продавців не менше 3 разів на день, покупців – на вході, і в разі виявлення підвищеної температури у криті павільйони їх не впускатимуть.

Кожні дві години ринки митимуть із деззасобами, щогодини – протиратимуть з антисептиками поверхні, підвіконня, дверні ручки тощо.