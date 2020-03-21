Вінниччина посилює карантинні заходи

На Вінниччині з понеділка, 23 березня, посилюють карантинні заходи.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В ході засідання відбулось обговорення питань щодо додаткового посилення карантинних заходів на території області», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з протоколом засідання комісії, на Вінниччині з понеділка і до скасування карантину час роботи ринків обмежується. Вони працюватимуть з 10.00 до 14.00, у вихідні - до 17.00. Заборонено продавати незбиране молоко, сметану і вершки, сири кисломолочні та розсільні домашнього виробництва.

Окрім того, керівникам РДА та місцевих громад доручено організувати дезінфекцію території магістральних вулиць та зупинок громадського транспорту у ранкові та вечірні години дозволеними до використання дезінфекційними засобами.

Їх також зобов’язано організувати заходи карантинного контролю за особами, які повернулися з-за кордону(обов’язкова самоізоляція протягом 14 днів).

У межах посилення обмежувальних заходів поліції доручено запровадити максимальне обмеження пересування громадян як пішки, так і власним транспортом всередині населених пунктів, в міжміському сполученні (крім медичних, продуктових, соціальних та життєво важливих мереж).

Також ухвалено низку інших рішень.

На території Вінницької області зареєстровано 13 підозр на Covid-19, зразки 11-ти осіб — негативні, ще 2 зразки досліджуються.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала. За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.