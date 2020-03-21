Київ зупиняє рух громадського транспорту - Кличко

Із понеділка, 23 березня, громадський транспорт Києва перевозитиме виключно медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах і аптеках.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко 21 березня під час онлайн-трансляції звернення щодо ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції , повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В умовах швидкого поширення коронавірусу ми повинні вживати більш дієвих заходів для обмеження соціальних контактів у нашому місті. Тому з понеділка 23 березня громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя нашого міста, – це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках, а також – працівники стратегічних підприємств», – зазначив Кличко.

За його словами, для таких підприємств розроблено маршрути для громадського транспорту, схеми яких буде опубліковано вже 21 березня.

«Їздити в транспорті вони зможуть лише за наявності спеціальної перепустки для проїзду, і такі перепустки ми передаємо зараз на всі необхідні підприємства», – уточнив мер Києва.

Решта громадян, наголосив Кличко, не зможуть користуватися громадським транспортом на час карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на ранок 21 березня в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Водночас у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.