Лікарі ВООЗ не змогли потрапити у Чернівці

Лікарі ВООЗ не змогли відвідати Чернівці, де виявили першого хворого на коронавірус чоловіка, через закриття кордонів України. Проте під час скайп-наради міжнародні експерти визнали правильними діями буковинських медиків.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Місія ВООЗ була змушена повернутися до своїх країн у зв’язку із закриттям кордонів, тому не змогла безпосередньо відвідати Чернівці. Проте, днями відбулася скайп-нарада працівників Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації з експертами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Під час наради фахівці проаналізували випадки підтвердженої хвороби Covid-19 в області (на той момент їх було два), алгоритм і тактику дій відповідних служб. За оцінкою експертів ВООЗ, працівники медичної галузі Чернівецької області діяли вірно, чітко і скоординовано, ухвалили правильні епідеміологічні і клінічні рішення", - йдеться у повідомленні.

Також експерти обговорювали питання, пов’язані із виявленням осіб із підозрою на Covid-19 та контактних, лікуванням хворих, запобіганням поширенню інфекції тощо.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

В Україні підтверджено п'ять випадків коронавірусу: чотири у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них летальний - померла 71-річна жінка з Житомирщини.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

З 14 березня у Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію.