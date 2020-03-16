У Чернівцях аптекам і продовольчим магазинам рекомендують працювати 24/7

У Чернівцях аптекам і продовольчим магазинам рекомендують перейти на цілодобовий режим.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.

"Аптекам та продовольчим магазинам рекомендовано тимчасово перейти на цілодобовий режим роботи, а продуктовим супермаркетам забезпечити роботу усіх наявних кас впродовж усього робочого часу для запобігання утворення черг та скупчення людей, при вході у торгові зали облаштувати станції гігієни рук", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку 14 березня провів міський голова Олексій Каспрук.

"Окрім того, будуть створені рейдові групи для перевірки дотримання вимог щодо заборони роботи промислових секторів на ринках, супермаркетах, а також розважальних та спортивних центрах. Управління контролю за благоустроєм міста посилить роботу щодо ліквідації стихійної торгівлі, як у будні, так і у вихідні дні. У закладах торгівлі, сфери побуту, громадського харчування та аптеках перевірятимуть виконання заходів поточної дезінфекції", - додали у міській раді.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

В Україні підтверджено п'ять випадків коронавірусу: чотири у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них летальний - померла 71-річна жінка з Житомирщини.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

З 14 березня у Чернівецькій області оголосили надзвичайну ситуацію.