Коронавірус на Буковині: одній із хворих двічі робили тест - перший був негативним

В однієї із жінок, в яких підтвердили коронавірус 16 березня, перший аналіз, взятий при госпіталізації ще 6 березня, показав негативний результат на коронавірус.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Щодо двох жінок, в яких сьогодні підтвердили коронавірус, то одна з них має історію подорожі і звернулася з певними ознаками захворювання. Друга - це жінка, в якої перше діагностування показало негативний результат. Однак, ви знаєте, ми можемо зняти підозру, коли буде двічі негативний результат. А результати другого тесту сьогодні якраз підтвердили коронавірус", - сказала Гусак.

Вона зазначила, що не буде називати населені пункти, в яких проживають інфіковані, країну, з якої вони приїхали, а також вік хворих. Вона лише повідомила, що перша пацієнтка має історію подорожі з країни, де зафіксовані випадки захворювання, а інша мала контакт з особою, в якої раніше виявили коронавірус.

Також чиновниця повідомила, що відомі всі контактні особи, їм усім проведуть перевірку на наявність COVID-19.

"Стосовно людей, які контактували з двома новими пацієнтами, всіх ми знаємо з першої хвилини госпіталізації осіб із підозрою. Частина з них госпіталізована, частина в самоізоляції. У всіх відібрано зразки для діагностування. Завтра до обіду чекаємо їхні результати як контактних осіб", - додала чиновниця.

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За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі у світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області. Одна пацієнтка із Житомирщини померла.

Фото: АА