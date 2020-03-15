У двох хворих на Covid-19 в Чернівцях немає лихоманки, їх стан покращився

В обох хворих на коронавірус мешканців Чернівецької області наразі немає лихоманки, а їхній загальний стан покращується.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"У інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні продовжують лікувати двох пацієнтів, у яких підтверджено коронавірус. Чернівчанин, у якого діагностували Covid-19 3 березня, не лихоманить. Стан буковинця, у якого виявили вірус 12 березня, покращився, лихоманки немає", - йдеться у повідомленні.

Обом пацієнтам надають необхідне лікування та здійснюють за ними цілодобовий нагляд.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально: померла 71-річна жінка з Житомирщини.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса станом на ранок 15 березня, усього у світі було зафіксовано 156 400 випадків зараження новим коронавірусом, померли 5833 людини, одужали 73 968 осіб.

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