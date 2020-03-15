У МОЗ сказали, як діяти при появі симптомів вірусної інфекції
Про це повідомляє телеграм-канал “Коронавірус-інфо”.
Зокрема, МОЗ у таких випадках радить залишатися вдома та зателефонувати сімейному лікарю.
Лікар, у свою чергу, вирішить, чи потрібні ізоляція та госпіталізація.
Однак якщо у людини температура вище 38 градусів, і важко дихати, слід відразу викликати швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, запевняють у МОЗ, будуть проведені всі необхідні медичні процедури: лікарі мають чіткий алгоритм дій.
"Україна готова до можливого поширення коронавірусу", - заявили у профільному міністерстві.
За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі підтверджено 156 400 випадків коронавірусу. Зафіксовано 5 833 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 73 968 людей.
В Україні підтверджено три випадки захворювання на Covid-19 - у Чернівцях та на Житомирщині, один з яких летальний: померла 71-річна жінка на Житомирщині.
11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію коронавірусу Covid-19.