У МОЗ сказали, як діяти при появі симптомів вірусної інфекції

Міністерство охорони здоров'я 15 березня оприлюднило рекомендації щодо алгоритму дій для людей, у яких спостерігаються симптоми ГРВІ.

Про це повідомляє телеграм-канал “Коронавірус-інфо”.

Зокрема, МОЗ у таких випадках радить залишатися вдома та зателефонувати сімейному лікарю.

Лікар, у свою чергу, вирішить, чи потрібні ізоляція та госпіталізація.

Однак якщо у людини температура вище 38 градусів, і важко дихати, слід відразу викликати швидку. Якщо коронавірус підтвердиться, запевняють у МОЗ, будуть проведені всі необхідні медичні процедури: лікарі мають чіткий алгоритм дій.

"Україна готова до можливого поширення коронавірусу", - заявили у профільному міністерстві.

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За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі підтверджено 156 400 випадків коронавірусу. Зафіксовано 5 833 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 73 968 людей.

В Україні підтверджено три випадки захворювання на Covid-19 - у Чернівцях та на Житомирщині, один з яких летальний: померла 71-річна жінка на Житомирщині.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію коронавірусу Covid-19.