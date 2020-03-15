МОЗ пропонує обмежити роботу закладів громадського харчування

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець пропонує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування при першому ускладненні епідемічної ситуації.

Про це очільник відомства заявив в ході обговорення законопроєкту про протидію коронавірусу, який зараз розробляється в Міністерстві охорони здоров’я, інформує 15 березня сайт МОЗ.

«Досвід іноземних країн говорить, що закриття закладів громадського харчування – дієвий захід у боротьбі з коронавірусом. Вважаю, що нам потрібно діяти на випередження, чітко та рішуче. Саме тому доцільним було б розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через коронавірус», - сказав Ємець.

Як повідомлялося, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня буде повністю припинено авіасполучення і пасажирські перевезення.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, усього у світі було зафіксовано 156 400 випадків зараження новим коронавірусом, померли 5833 людини, одужали 73 968 осіб.