У Бельгії запровадили карантин: закриті школи, ресторани, скасовані масові заходи

Уряд Бельгії ввечері у четвер прийняв рішення щодо введення нових жорстких заходів, щоб зупинити розповсюдження в країні коронавірусу Covid-19.

Надзвичайні заходи передбачають скасування занять у школах, закриття всіх ресторанів і театрів, скасування масових заходів, у тому числі спортивних змагань, відповідне повідомлення оприлюднило бельгійське видання The Brussels Times.

"Бельгія здійснює подальші кроки, щоб зупинити розповсюдження у країні нового коронавірусу. Анонсовані припинення занять у школах, серйозно обмежується торгівля, закриваються всі кафе та ресторани, вживаються інші заходи. Ці новини з’явилися за підсумками довгоочікуваної зустрічі Ради національної безпеки, що була скликана у четвер для обговорення ситуації з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Як йдеться у публікації, за підсумками засідання виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Софі Вільмес (Sophie Wilmès) оголосила конкретні дії:

всі заходи з відпочинку будуть скасовані;

всі ресторани та кафе будуть закриті;

залишатимуться відкритими тільки магазини першої необхідності – продуктові супермаркети та аптеки. Всі інші магазини будуть відкриті протягом тижня, але не працюватимуть у вихідні;

всі заняття у школах будуть призупинені, але школи будуть піклуватися про дітей, за якими батьки не можуть слідкувати у робочий час. Водночас, прем’єр-міністр попросила не залишати дітей під наглядом дідусів і бабусь;

дошкільні заклади залишатимуться відкритими;

громадський транспорт продовжить працювати.

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"Це не є повним закриттям. Ми хочемо уникнути ситуації, яка склалася в Італії. Ці заходи спрямовані на те, щоб уникнути ізоляції", - сказала керівник уряду Бельгії.

Згадані заходи будуть введені вночі у п’ятницю та залишатимуться чинними до 3 квітня.

Фото: Belga