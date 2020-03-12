Меркель про пандемію коронавірусу: Ситуація абсолютно виняткова

Ситуація, яка склалася у зв’язку з пандемією коронавірусу, є незвичайною та такою, яка вимагає незвичайних кроків у відповідь.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з прем’єрами федеральних земель у Берліні 12 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми в абсолютно винятковій ситуації, яка вимагає особливих заходів", - сказала Меркель.

Розповсюдження вірусу вона назвала "дуже динамічним спалахом" і запевнила, що уряд зробить все необхідне, аби забезпечити клініки всім необхідним, а для бізнесу — мінімізувати втрати.

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Меркель закликала співвітчизників "уникати соціальних контактів", керівників – скасувати всі заходи, які можна скасувати або перенести.

"Склалася дуже складна ситуація в економіці. Але головне – убезпечити безпеку співробітників", - сказала канцлер. Конкретні "комплексні заходи" з підтримки будуть оголошені в п’ятницю міністрами фінансів і економіки.

Наразі обговорюються такі заходи як продовження Великодніх канікул, прийняття регулювання щодо оплати короткого робочого дня тощо. В лікарнях не будуть проводитися планові операції, всі сили будуть спрямовані на підготовку місць для прийняття хворих на коронавірус.

За останніми даними, в Німеччині лабораторно підтверджено 2700 випадків захворювання.