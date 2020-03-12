У Німеччині зафіксували четверту смерть від коронавірусу

У Німеччині зафіксували четверту смерть від коронавірусу

Укрінформ
У Німеччині зареєстрували четверту смерть через коронавірус.

Про це повідомляє Stuttgarter Zeitung.

«Вперше у землі Баден-Вюртемберг людина померла від коронавірусу. Про це повідомило Міністерство соціальних справ землі в четвер вдень», - йдеться у повідомленні.

Утім, як уточнюється, 67-річний житель Ремшальдена помер ще минулого тижня, але аналізи були взяті після того, як це сталося, і тільки зараз вони показали наявність вірусу. Перевірити кров було вирішено після того, як вірус було виявлено минулої неділі в його 70-річної дружини після відвідання нею Франції. Сам чоловік в лютому повернувся з Конго.

Перші три смертельних випадки було зафіксовано в землі Північний Рейн-Вестфалія.

За даними Інституту Роберта Коха, кількість інфікованих у ФРН на ранок 12 березня становить 1567 осіб. Утім, ЗМІ стверджують, що таких уже понад дві тисячі. Зокрема, видання Berliner Morgenpost подає цифру 2120 випадків.

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Станом на 14.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 750 людей, померла від нього 4717 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68307.

В Україні наразі підтверджений лише один випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

Фото: Gottfried Stoppel

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