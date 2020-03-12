У Німеччині зафіксували четверту смерть від коронавірусу

У Німеччині зареєстрували четверту смерть через коронавірус.

Про це повідомляє Stuttgarter Zeitung.

«Вперше у землі Баден-Вюртемберг людина померла від коронавірусу. Про це повідомило Міністерство соціальних справ землі в четвер вдень», - йдеться у повідомленні.

Утім, як уточнюється, 67-річний житель Ремшальдена помер ще минулого тижня, але аналізи були взяті після того, як це сталося, і тільки зараз вони показали наявність вірусу. Перевірити кров було вирішено після того, як вірус було виявлено минулої неділі в його 70-річної дружини після відвідання нею Франції. Сам чоловік в лютому повернувся з Конго.

Перші три смертельних випадки було зафіксовано в землі Північний Рейн-Вестфалія.

За даними Інституту Роберта Коха, кількість інфікованих у ФРН на ранок 12 березня становить 1567 осіб. Утім, ЗМІ стверджують, що таких уже понад дві тисячі. Зокрема, видання Berliner Morgenpost подає цифру 2120 випадків.

Станом на 14.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 750 людей, померла від нього 4717 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68307.

В Україні наразі підтверджений лише один випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

Фото: Gottfried Stoppel