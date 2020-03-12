У Кабміні підтвердили, що жодного пункту пропуску на кордоні наразі не закрили

У Кабміні підтвердили, що жодного пункту пропуску на кордоні наразі не закрили

Укрінформ
Жодного пункту пропуску на українському кордоні наразі не закрили, вони працюють в штатному режимі. Проте найближчим часом Кабмін обмежить кількість працюючих пунктів пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Станом на зараз не закрито жодного пункту пропуску на українському кордоні через коронавірус. Зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабмін обмежить кількість діючих пунктів пропуску.

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Скорочення пунктів пропуску обумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю. Офіційна інформація буде опублікована на Урядовому порталі.

До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється.

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