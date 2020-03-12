У Кабміні підтвердили, що жодного пункту пропуску на кордоні наразі не закрили

Жодного пункту пропуску на українському кордоні наразі не закрили, вони працюють в штатному режимі. Проте найближчим часом Кабмін обмежить кількість працюючих пунктів пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Станом на зараз не закрито жодного пункту пропуску на українському кордоні через коронавірус. Зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабмін обмежить кількість діючих пунктів пропуску.

Скорочення пунктів пропуску обумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю. Офіційна інформація буде опублікована на Урядовому порталі.

До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється.