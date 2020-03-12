Трюдо самоізолювався через підозру на коронавірус у його дружини

Прем’єр-міністр Канади перебуває у добровільному карантині через підозру на Covid-19 у його дружини.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що дружина прем’єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо після повернення із Великобританії учора вночі відчула “легку грипозну симптоматику, у тому числі гарячку”. “Вона негайно звернулася до лікарів та здала аналіз на Covid-19. Вона самоізолювалася вдома, очікуючи на результати аналізу, а її симптоми з того часу полегшали”, - розповіли у Трюдо.

Лікарі порадили прем’єр-міністру продовжувати звичну щоденну діяльність, спостерігаючи за собою, адже досі глава уряду не виявив жодних симптомів хвороби. “Утім, з великої обережності прем’єр-міністр вирішив самоізолюватися та працювати з дому до отримання результатів аналізів Софі”, - заявили у його офісі.

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Через це рішення довелося перенести особисту зустріч прем’єр-міністрів провінцій та територій Канади, заплановану на сьогодні. “Однак, прем’єр-міністр та віцепрем’єр-міністр телефоном обговорять із главами урядів колективні дії з обмеження поширення Covid-19 та убезпечення канадців”, - зазначили у Трюдо.

У четвер прем’єр-міністр Канади займатиметься “брифінгами, телефонними розмовами та віртуальними зустрічами з дому, у тому числі він говоритиме з іншими світовими лідерами та долучиться до спеціального урядового обговорення Covid-19”. “Від початку спалаху Covid-19 ми закликали канадців вживати усі необхідні запобіжні заходи та дотримуватися порад лікарів, аби підтримувати свою безпеку. Саме це робить прем’єр-міністр та його родина”, - підсумували у відомстві.

Станом на середу на території Канади підтвердили 103 випадки коронавірусу. Хвороба забрала життя однієї людини.

Станом на 18.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

Фото: THE CANADIAN PRESS