Канада виділяє понад $750 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Канада виділить 1 мільярд канадських доларів (понад 750 мільйонів доларів США) на боротьбу з коронавірусом.

Про це на пресконференції в Оттаві оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш уряд створить фонд реагування на COVID-19 розміром в 1 млрд (канадських - ред.) доларів, який надасть кошти провінціям та територіям для підготовки та пом’якшення наслідків вірусу”, - сказав Трюдо.

За його словами, 200 млн дол. з фонду будуть використані для “підтримки реагування на вірус на федеральному рівні, у тому числі на придбання хірургічних масок та інших засобів індивідуального захисту, збільшення можливостей надання послуг корінним народам та виконання інших федеральних зобов’язань у галузі охорони здоров’я, а також на громадське просвітництво”.

“Фонд також додатково інвестує 275 млн дол. у дослідження та медичні контрзаходи, у тому числі розробку та тестування вакцини”, - зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що виділені федеральним урядом кошти будуть використані і на економічну підтримку канадських робітників та підприємців.

“Наш уряд усвідомлює руйнівний вплив вірусу на підприємства та робітників з економічної точки зору... Ніхто не повинен перейматися про роботу, якщо мусить піти в карантин. Жоден роботодавець не повинен думати про звільнення робітників через вірус”, - зазначив глава канадського уряду.

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Трюдо наголосив, що “це - значне оголошення, але ми вже готуємося робити більше, якщо в цьому виникне потреба”.

Станом на середу на території Канади підтвердили 93 випадки захворювання на новий коронавірус, одна людина померла.

Фото: АА