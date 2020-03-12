Канадцям радять повністю відмовитися від круїзів

Через підвищений ризик поширення вірусів на борту круїзних суден, канадцям рекомендують тимчасово повністю відмовитися від цього виду відпочинку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади, присвяченому пандемії коронавірусу.

“Агентство громадського здоров’я Канади рекомендує канадцям уникати усіх круїзних подорожей через спалах COVID-19. Серед пасажирів круїзних суден є люди з усього світу, у тому числі з регіонів, де є виявлені або приховані випадки зараження на COVID-19. Вірус може швидко поширюватися на борту круїзних суден через тісний контакт між пасажирами”, - зазначається у повідомленні.

Читайте також: Канада евакуювала своїх громадян з лайнера Grand Princess

В уряді звертають увагу, що “старшим людям та людям з ослабленою імунною системою чи додатковими медичними ускладненнями загрожує вищий ризик тяжкого перебігу захворювання”.

“Нещодавні спалахи COVID-19 на круїзних суднах свідчать, що велика кількість осіб на борту може інфікуватися. Хоча симптоми більшості пасажирів м’які, велика кількість випадків вимагала госпіталізації та реанімації, також відомо про кілька смертей”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: станом на середу на території Канади підтвердили 93 випадки захворювання на новий коронавірус. Хвороба забрала життя однієї людини.

Фото: CNN