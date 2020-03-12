Канадцям радять повністю відмовитися від круїзів

Канадцям радять повністю відмовитися від круїзів

Укрінформ
Через підвищений ризик поширення вірусів на борту круїзних суден, канадцям рекомендують тимчасово повністю відмовитися від цього виду відпочинку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади, присвяченому пандемії коронавірусу.

“Агентство громадського здоров’я Канади рекомендує канадцям уникати усіх круїзних подорожей через спалах COVID-19. Серед пасажирів круїзних суден є люди з усього світу, у тому числі з регіонів, де є виявлені або приховані випадки зараження на COVID-19. Вірус може швидко поширюватися на борту круїзних суден через тісний контакт між пасажирами”, - зазначається у повідомленні.

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В уряді звертають увагу, що “старшим людям та людям з ослабленою імунною системою чи додатковими медичними ускладненнями загрожує вищий ризик тяжкого перебігу захворювання”.

“Нещодавні спалахи COVID-19 на круїзних суднах свідчать, що велика кількість осіб на борту може інфікуватися. Хоча симптоми більшості пасажирів м’які, велика кількість випадків вимагала госпіталізації та реанімації, також відомо про кілька смертей”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: станом на середу на території Канади підтвердили 93 випадки захворювання на новий коронавірус. Хвороба забрала життя однієї людини.

Фото: CNN

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