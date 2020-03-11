Канада евакуювала своїх громадян з лайнера Grand Princess

Громадян Канади, які виявили бажання евакуюватися з круїзного судна Grand Princess, де виявлено коронавірус, перевезли на військову базу в провінції Онтаріо.

Про це заявило МЗС Канади, передає кореспондент Укрінформу.

“Замовлений урядом Канади літак для евакуації канадців з круїзного судна Grand Princess прибув зі США. Перед посадкою всі пасажири пройшли медогляд. Осіб із симптомами COVID-19 у літак не допустили”, - йдеться у заяві міністерства.

Зазначається, що було евакуйовано 228 осіб, хоча на борту, за оприлюдненою раніше інформацією, перебували 237 канадців. Поки що невідомо, чи решта дев'ятеро осіб були хворими, а чи відмовилися від евакуації з інших причин.

“Після приземлення в Канаді пасажирів перевірили офіцери карантину на військовій базі “Трентон”, після чого їх зустріли прикордонники. Евакуйовані пройдуть 14-денний карантин і такі самі процедури, що й громадяни, яких раніше евакуювали із китайського Уханя та Японії”, - повідомили у МЗС.

Як повідомлялося, Канада вже організувала дві евакуації своїх громадян з Уханя та одну з Японії. Після двотижневого карантину коронавірусу не було виявлено ні в кого.