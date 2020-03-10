В українців на борту Grand Princess не виявили коронавірус - МЗС

Усі українці на борту лайнера Grand Princess не мають ознак інфікування коронавірусом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"За інформацією Держдепу США, на борту лайнера знаходиться 49 громадян України, з них 47 – члени екіпажу та 2 пасажирів. 8-9 березня консулом Генерального консульства України в Сан-Франциско було проведено телефонні розмови із зазначеними громадянами України", - сказав він.

Погорельцев повідомив, що в ході бесіди було з’ясовано, що українці наразі не мають ознак інфікування коронавірусом, у них немає нарікань на умови перебування на борту круїзного лайнера Grand Princess.

"За повідомленням Державного Департаменту США, громадян США буде евакуйовано на карантин до військових баз штату Каліфорнія. Іноземні громадяни перебуватимуть на судні до моменту вирішення питання їхнього повернення до країн постійного проживання", - додав представник українського МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, 9 березня пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія.

Читайте також: Пасажири лайнера Grand Princess сходять на берег у Каліфорнії

Пасажири лайнера будуть доправлені на карантинний об'єкт. Висадка триватиме щонайменше 2 дні, оскільки кожному пасажиру доведеться пройти первинний тест на зараження вірусом Covid-19.

За інформацією Держдепу, на борту круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії у зв'язку з виявленням коронавірусу, перебувають 49 громадян України.

За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.

Фото: CNN