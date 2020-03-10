Пасажири лайнера Grand Princess сходять на берег у Каліфорнії

Круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого виявили 21 випадок зараження коронавірусом, пришвартувався у порту міста Окленд у штаті Каліфорнія.

Про це інформує ABC7.

"Після кількох днів у морі круїзний лайнер, що перевозить тисячі пасажирів та членів екіпажу, і у деяких з них виявили новий коронавірус, пришвартувався у понеділок в порту Окленда", - йдеться у повідомленні.

Пасажири виходять на берег після довгоочікуваного прибуття у порт.

Як повідомлялося, пасажири лайнера будуть доправлені на карантинний об'єкт. Висадка триватиме щонайменше 2 дні, оскільки кожному пасажиру доведеться пройти первинний тест на зараження вірусом Covid-19.

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За інформацією Держдепу, на борту круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії у зв'язку з виявленням коронавірусу, перебувають 49 громадян України.

За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.

Фото: CNN