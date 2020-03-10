Пасажири лайнера Grand Princess сходять на берег у Каліфорнії
Про це інформує ABC7.
"Після кількох днів у морі круїзний лайнер, що перевозить тисячі пасажирів та членів екіпажу, і у деяких з них виявили новий коронавірус, пришвартувався у понеділок в порту Окленда", - йдеться у повідомленні.
Пасажири виходять на берег після довгоочікуваного прибуття у порт.
Як повідомлялося, пасажири лайнера будуть доправлені на карантинний об'єкт. Висадка триватиме щонайменше 2 дні, оскільки кожному пасажиру доведеться пройти первинний тест на зараження вірусом Covid-19.
За інформацією Держдепу, на борту круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії у зв'язку з виявленням коронавірусу, перебувають 49 громадян України.
За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.
Фото: CNN