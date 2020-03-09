Канада проведе евакуацію своїх громадян з лайнера Grand Princess

Уряд Канади заявив про намір евакуювати всіх громадян країни, які виявлять таке бажання, з борту круїзного лайнера Grand Princess, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Про це йдеться у заяві, поширеній МЗС Канади.

“Після спалаху COVID-19 на борту круїзного судна, уряд Канади замовив літак для евакуації з лайнера Grand Princess, пришвартованого поблизу західного узбережжя США”, - розповіли у дипломатичному відомстві.

Зазначається, що спецлітак доставить канадців до військової бази в провінції Онтаріо, де на всіх пасажирів та членів екіпажу чекає двотижневий карантин.

“Перед посадкою у літак пасажири пройдуть медичну перевірку. Якщо у них виявлять симптоми, посадку буде заборонено, натомість відбудеться додаткова перевірка для визначення подальших кроків”, - йдеться у заяві.

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У МЗС Канади наголосили, що організували евакуацію у відповідь на запит США: “Зважаючи на наш спільний кордон, Канада визнає важливість співпраці зі Сполученими Штатами для обмеження поширення COVID-19 у Північній Америці та за її межами”, - підсумовує міністерство.

На борту Grand Princess перебувають 237 канадців.

Як повідомлялося, за інформацією Держдепу, на борту круїзного лайнера Grand Princess, що стоїть на карантині біля берегів Каліфорнії у зв'язку з виявленням коронавірусу, перебувають 49 громадян України.

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За інформацією віцепрезидента США Майка Пенса, коронавірус підтверджено у 19 членів екіпажу судна та двох пасажирів.

Фото: CNN