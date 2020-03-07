На лайнері Grand Princess в США виявили 21 зараженого коронавірусом

У 21 пасажира лайнера Grand Princess, який стоїть біля узбережжя США, був виявлений коронавірус.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє CNN.

«Двадцять одна людина на борту круїзного лайнера Grand Princess дала позитивний результат на коронавірус», - повідомив Пенс.

Всього на лайнері, який ізолювали біля берегів Каліфорнії для перевірки на коронавірус, знаходяться 3500 пасажирів — 2422 гостя і 1111 членів екіпажу. Вони являють 54 національності.

Загалом протестували 46 осіб. З 21 людини з позитивним результатом 19 є членами екіпажу корабля і двоє — пасажири.

Раніше повідомлялося, що на іншому круїзом лайнері, що курсує по річці Ніл в Єгипті, виявили 12 осіб з ознаками коронавіруса.

Фото: CNN