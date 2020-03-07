Мальта не пустила до себе круїзний лайнер через коронавірус

Мальта не дозволила великому круїзному судну зайти до свого порту через побоювання щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на заяву уряду Мальти.

“Уряд Мальти та MSC Cruises дійшли згоди, що винятково цього разу круїзний лайнер Opera не заходитиме до порту Мальти”, - заявили в уряді.

У заяві зазначається, що влада була вимушена піти на такий крок через громадський спротив.

“Це рішення було ухвалено після занепокоєння громадськості, викликаного оманливою інформацією, наданою місцевим ЗМІ у матеріалі, пронизаному частковою правдою та помилковими деталями”, - йдеться у документі.

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В уряді додали, що разом із круїзною компанією вирішили направити судно іншим маршрутом, аби “уникнути подальшого занепокоєння серед населення Мальти”.

Xinhua пояснює, що місцеве видання Malta Today у четвер опублікувало інформацію про намір лайнера Opera із понад 2 тисяч пасажирів на борту зайти у мальтійський порт. Раніше Opera оголосив добровільний карантин у Греції, коли у його колишнього пасажира виявили коронавірус по поверненню додому. Згодом грецька влада дозволила лайнеру продовжити подорож без жодних обмежень.

Після оприлюднення цієї інформації, у Мальті була створена онлайн петиція, покликана зупинити швартовку круїзного судна. Спілки лікарів та медсестер попередили про свою готовність оголосити страйк, якщо лайнеру дозволять зупинитися у Мальті.