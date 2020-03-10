Коронавірус на Diamond Princess: двоє українців залишаються у лікарнях

Двоє українців, які були заражені коронавірусом на лайнері Diamond Princess, продовжують перебувати в медичних закладах в м. Токіо.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України в Facebook.

"Станом на 9 березня 2020 року двоє громадян України, які знаходились на борту круїзного лайнера Diamond Princess та в яких було діагностовано наявність вірусу Covid-19, продовжують перебувати в медичних закладах м. Токіо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі їх стан задовільний. Двоє інших українців вже пройшли необхідний курс лікування, виписані з медзакладів та наразі перебувають в місцевих готелях.

Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб. Серед них - 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердили наявність коронавірусу.

19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег.