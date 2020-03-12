Коронавірус матиме значний вплив на економіку Канади — Трюдо

Спалах Covid-19 у світі матиме вагомі наслідки для економіки Канади, тож уряд працює над їх пом’якшенням.

Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми свідомі того, що коронавірус матиме для канадців, працівників й підприємців вагомий економічний вплив. Саме тому ми незабаром оголосимо про заходи, які Канада запровадить для підтримки людей в економічному плані”, - сказав Трюдо.

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Він додав, що уряд також дотримується порад найліпших експертів у медичному аспекті боротьби із коронавірусом.

“Щодо аспекту здоров’я, то ми продовжуємо діяти відповідно до рекомендацій найкращих експертів, медичних професіоналів, координувати із іншими рівнями влади та міжнародною спільнотою, а також робити усе можливе для убезпечення канадців”, - підсумував прем’єр-міністр.

Додамо, що станом на ранок 11 березня на території Канади виявили 93 підтверджених випадків захворювання на новий коронавірус. Хвороба забрала життя однієї людини.

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У світі станом на 11 березня більш як 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 тисяч одужали, 4 284 - загинули.

В Україні підтверджено 1 випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.