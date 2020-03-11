Канада скасувала Арктичні зимові ігри за участю 2 тисяч спортсменів
Про це оголосила в.о. головного лікаря Юкона Кетрін Еліот, передає кореспондент Укрінформу.
“Немає сценарію, відповідно до якого ми вважали би безпечним проведення Арктичних зимових ігор”, - заявила Еліот.
Вона зазначила, що рекомендувала скасувати міжнародні змагання, “переймаючись безпекою та здоров’ям усіх спортсменів, волонтерів і родичів”.
За словами медика, зараз у Юконі не зареєстровано жодного випадку захворювання, спричиненого коронавірусом, але “навіть один можливий випадок зараження мав би серйозні наслідки”.
Арктичні зимові ігри мали пройти 15-21 березня. Участь у них планували взяти близько 2 тис. спортсменів із Канади, США, Данії, Фінляндії, Норвегії та РФ.
Ігри, які відбуваються що два роки, включають змагання з 18 видів спорту, популярних серед корінних народів Півночі.
Як повідомлялося, 10 березня у Канаді зафіксували першу смерть від коронавірусу - жертвою COVID-19 став мешканець будинку для літніх у провінції Британська Колумбія.