В Італії заборонили всі спортивні заходи

В Італії оголосили про скасування найближчим часом всіх спортивних заходів через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Футбольний чемпіонат у Серії А призупиняється, але це стосується не лише змагань в цій лізі - весь італійський спорт вирішив зробити паузу до 3 квітня", - йдеться у повідомленні.

Про таке рішення влади держави оголосив особисто голова уряду Джузеппе Конте. "Немає причин, чому спортивні змагання мають тривати надалі", - сказав він.

Станом на 10 березня внаслідок зараження коронавірусом в Італії померли 463 особи, 97 з них протягом останньої доби.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинирінгу при Університеті Джона Хопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 115 977 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 385 осіб. Померли від недуги 4 087 пацієнтів.