Румунська футбольна федерація проводитиме матчі без глядачів

Румунська футбольна федерація проводитиме матчі без глядачів

Укрінформ
Румунська футбольна федерація (Federaţia Română de Fotbal) повідомила, що проводитиме матчі без глядачів на трибунах.

Це стало наслідком рішення уряду Румунії, згідно з яким заборонено збирати понад 1000 людей на громадські заходи для запобігання поширенню вірусу Covid-19. Про це повідомляє пресслужба FRF.

“Румунська футбольна федерація приймає до уваги рішення уряду Румунії. Після рішення уряду Румунії, згідно з яким заборонено збирати понад 1000 людей на громадські заходи, щоб запобігти поширенню вірусу Covid-19, Румунська футбольна федерація припинила проводити матчі з глядачами на всіх змаганнях, які організовує”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 18 і 22 червня у Будапешті (Румунія) збірна України з футболу проведе матчі групового етапу чемпіонату Європи.

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Матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.

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