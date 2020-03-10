Румунська футбольна федерація проводитиме матчі без глядачів

Румунська футбольна федерація (Federaţia Română de Fotbal) повідомила, що проводитиме матчі без глядачів на трибунах.

Це стало наслідком рішення уряду Румунії, згідно з яким заборонено збирати понад 1000 людей на громадські заходи для запобігання поширенню вірусу Covid-19. Про це повідомляє пресслужба FRF.

“Румунська футбольна федерація приймає до уваги рішення уряду Румунії. Після рішення уряду Румунії, згідно з яким заборонено збирати понад 1000 людей на громадські заходи, щоб запобігти поширенню вірусу Covid-19, Румунська футбольна федерація припинила проводити матчі з глядачами на всіх змаганнях, які організовує”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 18 і 22 червня у Будапешті (Румунія) збірна України з футболу проведе матчі групового етапу чемпіонату Європи.

Матчі Євро-2020 проходитимуть 12 червня - 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.