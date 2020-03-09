Матч Франція – Україна зіграють без глядачів

У Франції до 15 квітня усі футбольні матчі проводитимуть на порожніх стадіонах.

Товариський матч між збірними Франції та України може пройти без глядачів, повідомляє getfootballnewsfrance.com.

До 15 квітня всі матчі французького футбольного чемпіонату проводитимуться за порожніх трибунах в зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Міністр спорту Франції Роксана Марасіняну заявила, що одночасно на французьких стадіонах можуть збиратися не більше тисячі чоловік.

Нагадаємо, матч збірних Франції та України повинні зіграти 27 березня на «Стад де Франс». 31 березня команда Андрія Шевченка зіграє товариський матч з Польщею в Хожуві.