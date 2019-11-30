Розклад матчів України в групі Євро-2020
Укрінформ
Ми розпочинаємо 14 червня в Амстердамі проти Нідерландів.
Збірна України дізналася розклад матчів групового раунду чемпіонату Європи 2020 року, повідомляє Укрінформ.
Два матчі підопічні Андрія Шевченка проведуть в Бухаресті, ще один - в Амстердамі.
Нідерланди - Україна - 14 червня, Амстердам
Україна – суперник не визначений - 18 червня, Бухарест
Україна - Австрія - 22 червня, Бухарест
Сьогодні за результатами жеребкування до групи з Україною потрапили Нідерланди та Австрія.
Ще один суперник буде відомий в наступному році: їм може стати збірна Румунії або переможець відбіркового шляху D.
Українська асоціація футболу сьогодні також оголосила, що в березні наступного року колектив Шевченко зіграє два контрольні матчі зі збірними Франції та Польщі.