Розклад матчів України в групі Євро-2020

Ми розпочинаємо 14 червня в Амстердамі проти Нідерландів.

Збірна України дізналася розклад матчів групового раунду чемпіонату Європи 2020 року, повідомляє Укрінформ.

Два матчі підопічні Андрія Шевченка проведуть в Бухаресті, ще один - в Амстердамі.

Нідерланди - Україна - 14 червня, Амстердам

Україна – суперник не визначений - 18 червня, Бухарест

Україна - Австрія - 22 червня, Бухарест

Сьогодні за результатами жеребкування до групи з Україною потрапили Нідерланди та Австрія.

Ще один суперник буде відомий в наступному році: їм може стати збірна Румунії або переможець відбіркового шляху D.

Українська асоціація футболу сьогодні також оголосила, що в березні наступного року колектив Шевченко зіграє два контрольні матчі зі збірними Франції та Польщі.