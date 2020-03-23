Рада передала лікарям 25 машин зі свого автопарку

Рада передала лікарям 25 машин зі свого автопарку

Укрінформ
За дорученням Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова 25 автомобілів Апарату ВР передано Міністерству охорони здоров'я.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко у Facebook.

"Сьогодні за дорученням Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова було передано 25 автомобілів з апарату ВРУ до міністерства охорони здоров'я. Спікер парламенту подякував водіям, які в такий скрутний для України час допомагатимуть у подоланні епідемії коронавіруса", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада передала клінічним лікарням чотири автомобілі.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

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Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

Фото: Олександр Юрченко, Facebook.

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