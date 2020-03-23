Коронавірус в Україні: ще п'ять областей повідомляють про кількість підозр

В областях України тестують зразки біоматеріалу осіб з підозрою на коронавірус.

З Івано-Франківській області на дослідження щодо коронавірусної інфекції відправили 38 взірців біоматеріалу, з них у 5 випадках підтвердився Covid-19, решту аналізів очікують.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську розповів головний державний санітарний лікар в області Руслан Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні ми відправили у лабораторію Центру здоров’я України 38 взірців біоматеріалу, з них 5 ми отримали позитивні результати. Решту взірців очікуємо поступово», - сказав Савчук.

На Сумщині у 10 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА Дмитро Кравцов.

«Станом на 23 березня на Сумщині коронавірусну інфекцію підозрюють у 10 людей. Біоматеріали у них взяті, очікуються результати тестів», - зазначив посадовець.

За його словами, наразі в області наявні 125 тест-систем для визначення коронавірусу.

«У нас маються експрес-тести в районах області. В Шостці було придбано 50 експрес-тестів, у Кролевці – 25, в Конотопі – 10, в Охтирці – 25, в обласній інфекційній лікарні – 15 експрес-тестів. Сьогодні буде, я думаю, з міністерства якийсь перерозподіл, нам обіцяють тест-системи, які зможуть більш якісно поставити або спростувати діагноз «коронавірусна інфекція», - розповів Кравцов.

На Херсонщині зареєстровано підозри на коронавірусну інфекцію у 10 осіб. Результати аналізу щодо трьох з них мають надійти з Києва сьогодні.

Про це на брифінгу 23 березня заявив голова облдержадміністрації Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На Херсонщині зафіксовано 10 підозр на коронавірусну хворобу, чекаємо результатів аналізів зі столиці України», - зазначив Гусєв.

За його словами, вже сьогодні після обіду мають надійти результати по трьох підозрах.

У Запорізькій області під наглядом медиків з підозрою на коронавірус знаходяться 19 людей.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОДА.

«У Запорізькій області станом на 23.03.2020 19 осіб з підозрою на коронавірус (1 за минулу добу), 14 з них знаходяться в інфекційних стаціонарах, 5 знаходяться в ізоляції вдома під наглядом медичних працівників первинної ланки», - йдеться у повідомленні.

У коментарі кореспонденту Укрінформу заступник начальника ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ» Олександр Мащак заявив, що по двох з 19 підозрюваних на зараження клронавірусом вже є результати тестів - у них коронавірусу не виявили.

У п’яти пацієнтів із Житомирщини, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, Covid-19 не виявили.

Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Повідомляємо, що за результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру, методом ПЛР, підозра на Covid-19 у 2-х хворих з м. Житомир, 2-х хворих з Бердичівського району та 1-го з Коростенського району – не підтвердилась», - йдеться у повідомленні.

Вранці лабораторний центр інформував, що прийняв до роботи біологічний матеріал від 4-х хворих із Бердичева, Коростеня та 2-х хворих із Житомира.

фото: АА