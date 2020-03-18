Поширення коронавірусу в Україні тепер можна відстежувати онлайн

Поширення коронавірусу в Україні можна відстежувати в режимі онлайн.

Про це повідомила прессекретарка Президента України Юлія Мендель у Facebok.

"Поширення коронавірусу в Україні можна відстежувати в режимі реального часу. Ця карта запущена за підтримки директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офіс Президента України і узгоджується з даними Кабінет міністрів України", - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня було зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

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На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.