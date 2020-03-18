Президент назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

Про це він сказав у зверненні ввечері 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Набагато швидше вірусу розповсюджуються фейки щодо нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня”, - сказав Президент.

Він закликав всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, Уряду, Верховної Ради, Офісу Президента України.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу, з них два – летальні. Зокрема, напередодні Covid-19 було підтверджено у Київській області у 44-річного чоловіка, який був за кордоном.