Картка народного депутата Шахова “голосувала” в Раді 17 березня - Зеленський

Картка народного депутата з депутатської групи “Довіра” Сергія Шахова “голосувала” під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні ввечері у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі "Рада" була зареєстрована його персональна картка для голосувань. Його колеги кнопкодавили. На жаль”, - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що встановлено повний список осіб, з якими Шахов контактував останнім часом – всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Шахов повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре.

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Водночас в Апараті ВР Укрінформу повідомили, що народний депутат України Сергій Шахов на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.