Депутати від "Голосу", які контактували з Шаховим, перейдуть на самоізоляцію

Народні депутати від фракції "Голос", які контактували з колегою від депутатської групи "Довіра" Сергієм Шаховим, в якого виявили коронавірус, перейдуть на самоізоляцію.

Про це йдеться у заяві пресслужби партії "Голос", яка є в розпорядженні Укрінформу.

Депутати, котрі минулого тижня контактували із Сергієм Шаховим, перейдуть на самоізоляцію та дотримуватимуться всіх правил. Про будь-які зміни стану здоров’я повідомлятимуть сімейного лікаря. Ми виконуємо усі вимоги МОЗ та апарату ВРУ, а працівники партії цього тижня вже працюють віддалено", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі також зауважують, що всі депутати фракції "Голосу" максимально дотримуються заходів, передбачених карантином.

"Депутати мінімізували всі соціальні контакти й з'являються лише на необхідних публічних заходах, та будуть дотримуватися безпечної дистанції", - зазначають у пресслужбі.

Зокрема, член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у Facebook повідомив, що до 23 березня добровільно самоізолюється, оскільки був присутній на ефірах разом з Сергієм Шаховим 12 і 13 березня.

"Після отримання інформації про діагноз пана Сергія, я одразу ж перейшов у режим добровільної самоізоляції. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, МОЗ та колеги Ольги Стефанишиної, буду у ній до 23.03, тобто час за який вірус може проявитися. Готовий до будь-яких інших дій, які гарантуватимуть безпеку оточуючим", - написав Юрчишин.

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Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре. Інформацію про захворювання народного депутата на Covid-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.