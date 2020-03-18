Колегам Шахова з комітету Ради рекомендують самоізоляцію

Колегам Шахова з комітету Ради рекомендують самоізоляцію

Укрінформ
Усім членам Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, котрі безпосередньо контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, рекомендована самоізоляція на 14 днів.

Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

«Після повернення з-за кордону Шахов був присутній на засіданні Комітету з питань екологічної політики (Шахов є членом цього комітету, – ред.). Усім членам комітету, а також тим, хто безпосередньо контактував із Шаховим, рекомендована самоізоляція на 14 днів. Зараз список контактів уточнюється», – зазначила Кравчук.

Читайте також: МОЗ відправило до Ради перевірку через коронавірус у Шахова

Вона наголосила: тим, хто не контактував напряму, самоізоляція не потрібна, а тест на коронавірус без симптомів захворювання (висока температура, сухий кашель, ломота) проходити не треба.

Стосовно ж себе Кравчук написала, що із Шаховим не контактувала, почувається добре і їй самоізоляція не потрібна.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") повідомив про позитивний тест на коронавірус, але почувається добре.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-