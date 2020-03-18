Колегам Шахова з комітету Ради рекомендують самоізоляцію
Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.
«Після повернення з-за кордону Шахов був присутній на засіданні Комітету з питань екологічної політики (Шахов є членом цього комітету, – ред.). Усім членам комітету, а також тим, хто безпосередньо контактував із Шаховим, рекомендована самоізоляція на 14 днів. Зараз список контактів уточнюється», – зазначила Кравчук.
Вона наголосила: тим, хто не контактував напряму, самоізоляція не потрібна, а тест на коронавірус без симптомів захворювання (висока температура, сухий кашель, ломота) проходити не треба.
Стосовно ж себе Кравчук написала, що із Шаховим не контактувала, почувається добре і їй самоізоляція не потрібна.
Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") повідомив про позитивний тест на коронавірус, але почувається добре.