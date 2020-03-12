На час карантину кулуари Ради закриють для журналістів — депутат

В умовах карантину журналісти у Верховній Раді працюватимуть у пресцентрі на третьому поверсі будівлі парламенту, а кулуари для них тимчасово закриють.

Про це повідомила заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук у Facebook.

“Щодо журналістів. Розглядалися кілька варіантів щодо присутності представників ЗМІ у Верховній Раді. І я вдячна Дмитру Разумкову за те, що він підтримав ідею допустити журналістів хоча б до пресцентру на третьому поверсі в будинку на Грушевського, 5. Поки що кулуари закриваються”, - написала Кравчук.

Вона додала, що про додаткові умови акредитації найближчим часом повідомить пресслужба Ради.

Євгенія Кравчук просить представників ЗМІ поставитися до обмежень із розумінням, оскільки не буде змоги пустити до пресцентру всіх охочих.

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“Від себе особисто додам, що обіцяю проводити включення, давати коментарі й максимально полегшити роботу ЗМІ в цих умовах”, - зазначила Кравчук.

Обмеження діятимуть до 3 квітня.

“Але керівництво парламенту стежитиме за ситуацією і ухвалюватиме рішення залежно від того, як вона змінюватиметься. І останнє. Це, мабуть, саме той час, коли потрібно подумати над законодавчим закріпленням дистанційних форматів роботи державних органів влади”, - написала депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби».

Документ, зокрема, передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів і технічних працівників засобів масової інформації буде здійснюватися за окремою акредитацією виключно в пресцентрі на третьому поверсі будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.