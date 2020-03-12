Разумков проведе брифінг про зміни у роботі Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 13 березня проведе брифінг щодо змін у роботі парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

“13 березня о 12:00 відбудеться брифінг Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо змін у роботі парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби».

Документ, зокрема, передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів і технічних працівників засобів масової інформації буде здійснюватися за окремою акредитацією виключно в пресцентрі на третьому поверсі будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.