П'ять підприємств Львівщини перейшли на пошиття костюмів і масок для лікарень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу 24 березня зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє пресслужба міської ради.

«Пошиття захисних масок та костюмів — добра воля підприємств. Ви знаєте, багато компаній є з іноземними інвестиціями, які мають і відповідні матеріали, і технології. Сьогодні 5 підприємств в межах Львова та області перейшли на пошиття костюмів, масок, спеціальних комбінезонів, а також спеціального взуття. За це їм велика подяка", - сказав Садовий.

Міський голова підкреслив, що грошей для допомоги не приймають. "Ми говоримо, що потрібно придбати: апарати ШВЛ, маски, тести тощо".

Садовий також наголосив, що найближчим часом будуть оприлюднені дані щодо всіх благодійників і меценатів, які допомагають місту, щоб львів’яни знали.

За словами радниці міського голови Вікторії Довжик, зразки для пошиття надали в обласному координаційному штабі.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.