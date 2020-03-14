Поліція заблокувала вивезення за кордон респіраторів на мільйон гривень

На Херсонщині поліція запобігла вивезенню до іншої країни респіраторних масок вартістю понад $40 тисяч.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в області.

"Сьогодні, 14 березня, поліцейські отримали інформацію, що представник однієї приватної фірми планує пасажирським рейсом вивезти за межі держави через міжнародний аеропорт "Херсон" вантаж, який на даний час може підпадати під заборону експортування", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, фірма збиралася відправити за кордон 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів.

На Херсонщині вилучили респіратори вартістю понад 1 млн грн / Фото: hr.npu.gov.ua

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

35 коробок з товаром тимчасово вилучені, зазначають у поліції.

Проводяться першочергові слідчі дії, призначене проведення необхідних експертиз.