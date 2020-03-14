Поліція заблокувала вивезення за кордон респіраторів на мільйон гривень

Поліція заблокувала вивезення за кордон респіраторів на мільйон гривень

Фото, відео
Укрінформ
На Херсонщині поліція запобігла вивезенню до іншої країни респіраторних масок вартістю понад $40 тисяч.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в області.

"Сьогодні, 14 березня, поліцейські отримали інформацію, що представник однієї приватної фірми планує пасажирським рейсом вивезти за межі держави через міжнародний аеропорт "Херсон" вантаж, який на даний час може підпадати під заборону експортування", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, фірма збиралася відправити за кордон 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів.

На Херсонщині вилучили респіратори вартістю понад 1 млн грн / Фото: hr.npu.gov.ua

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).

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35 коробок з товаром тимчасово вилучені, зазначають у поліції.

Проводяться першочергові слідчі дії, призначене проведення необхідних експертиз.

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