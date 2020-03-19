Дистанційне навчання: для вчителів та викладачів запускають освітній курс

Наступного тижня на порталі "Дія.Цифрова освіта" з'явиться курс для вчителів та викладачів про дистанційне навчання.

Про це віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Наступного тижня буде доступний безкоштовний курс для вчителів та викладачів про організацію дистанційного навчання із різними рішеннями" , - заявив він.

Федоров уточнив, що сьогодні відбувалися зйомки курсу.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".

Запрошеними гостями освітніх серіалів із цифрової грамотності стали українські зірки: акторка, телеведуча, народна артистка України Ольга Сумська; телеведуча, громадська діячка, перший в Україні почесний посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна; українська телеведуча Надія Матвєєва; український режисер Руслан Ханумак. У планах Кабміну - навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки.