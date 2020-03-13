Кабмін ухвалив постанову про онлайн-засідання

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що передбачає можливість проведення онлайн-засідань уряду.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, рішення було ухвалене з подальшим доопрацюванням.

"Міністерство цифрової трансформації України подає на розгляд Кабінету міністрів проєкт постанови про внесення зміни до 14 параграфу регламенту Кабінету мінстрів України. Метою прийняття акта є підвищення ефективності діяльності Кабінету міністрів шляхом передбачення можливості проведення онлайн-засідання уряду", - зазначив на засіданні віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що пропонується надати дозвіл главі уряду приймати рішенння про проведення онлайн-засідання Кабміну або про онлайн-участь у ньому членів уряду.

Як повідомлялося, у Києві проходить виїзне позачергове засідання уряду за участю Президента Володимира Зеленського, яке транслюється онлайн.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та інші заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.