У чернівецькій лікарні померла жінка, в якої підозрювали коронавірус

В інфекційному відділенні лікарні Чернівців померла жінка, в якої підозрювали коронавірусну хворобу.

Про це у Facebook повідомила Чернівецька ОДА.

"Сьогодні, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на Covid-19", - йдеться у повідомленні.

В облдержадміністрації зазначили, що смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

"Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність Covid-19, результати очікуємо найближчим часом. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!", - додали у Чернівецькій ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено п'ять випадків коронавірусу: чотири у Чернівецькій області й один у Житомирській. Один з них летальний - померла 71-річна жінка з Житомирщини.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 961 випадок коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 658 людей.