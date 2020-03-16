На Донеччині - чотири підозри на коронавірус

У Донецькій області станом на сьогодні є чотири підозри на коронавірус, йде перевірка, з трьох інших підозра вже знята.

Про це 16 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогодні є чотири підозри щодо мешканців Донецької області, міста Маріуполя, які перебували на відпочинку за кордоном... Ті три підозри у людей, які були госпіталізовані до Костянтинівської інфекційної лікарні, сьогодні отримали негативні результати. Підозра знята з дитини з міста Краматорська й у двох людей з міста Слов’янська», - сказав Педенко.

Читайте також: Закон про коронавірус у разі ухвалення діятиме три місяці

Він зазначив, що зараз четверо людей, у яких підозрюють зараження коронавірусом, госпіталізовані – дитина з матір’ю до інфекційних відділень міської лікарні №4, а дві особи чоловік та жінка - у лікарні швидкої медичної допомоги Маріуполя.

«Медики з ними працюють, біологічний матеріал для дослідження відправлений до лабораторії Києва. Завтра ми вже отримаємо результати», - сказав Педенко.

Він закликав населення не панікувати, тому що і лікарі, і лікарні в регіоні сьогодні готові до боротьби з коронавірусом.