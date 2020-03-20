Київстар та lifecell зняли плату за дзвінки на "гарячі лінії" щодо коронавірусу

Київстар та lifecell звільнили абонентів від оплати дзвінки на державні номери, де можна дізнатись інформацію про поширення коронавірусу.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Telegram.

"Два оператора мобільного зв’язку, Київстар та lifecell, звільнили від оплати дзвінки абонентів на державні номери, де можна дізнатись інформацію про поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Дзвонити безкоштовно можна за наступними номерами:

Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57

Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238-18-88

Міністерство охорони здоров'я України, гаряча лінія: 0-800-505-201

Центр громадського здоров’я МОЗ України, телефон: +38 044 425 43 54

Вебресурс "ДРУГ" Міністерства закордонних справ України телефон: +38 044 238 16 57

1545 – Урядовий контактний центр

1677 – контакт-центр НСЗУ

Для абонентів Водафон безкоштовні дзвінки на номери:

Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57

1545- Урядовий контактний центр

1677- контакт-центр НСЗУ

Також всі три оператори звільнили від оплати доступ до інтернет-ресурсів:

Коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров'я України

Центр громадського здоров’я МОЗ України

Міністерство закордонних справ України

Вебресурс ДРУГ

Для абонентів українських операторів, що перебувають за кордоном, у роумінгу безкоштовними є ресурси:

Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57

Міністерство охорони здоров'я України.