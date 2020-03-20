Київстар та lifecell зняли плату за дзвінки на "гарячі лінії" щодо коронавірусу
Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Telegram.
"Два оператора мобільного зв’язку, Київстар та lifecell, звільнили від оплати дзвінки абонентів на державні номери, де можна дізнатись інформацію про поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Дзвонити безкоштовно можна за наступними номерами:
Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57
Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238-18-88
Міністерство охорони здоров'я України, гаряча лінія: 0-800-505-201
Центр громадського здоров’я МОЗ України, телефон: +38 044 425 43 54
Вебресурс "ДРУГ" Міністерства закордонних справ України телефон: +38 044 238 16 57
1545 – Урядовий контактний центр
1677 – контакт-центр НСЗУ
Для абонентів Водафон безкоштовні дзвінки на номери:
Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57
1545- Урядовий контактний центр
1677- контакт-центр НСЗУ
Також всі три оператори звільнили від оплати доступ до інтернет-ресурсів:
Міністерство охорони здоров'я України
Центр громадського здоров’я МОЗ України
Міністерство закордонних справ України
Вебресурс ДРУГ
Для абонентів українських операторів, що перебувають за кордоном, у роумінгу безкоштовними є ресурси:
Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57