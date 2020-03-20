Київстар та lifecell зняли плату за дзвінки на

Київстар та lifecell зняли плату за дзвінки на "гарячі лінії" щодо коронавірусу

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Укрінформ
Київстар та lifecell звільнили абонентів від оплати дзвінки на державні номери, де можна дізнатись інформацію про поширення коронавірусу.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Telegram.

"Два оператора мобільного зв’язку, Київстар та lifecell, звільнили від оплати дзвінки абонентів на державні номери, де можна дізнатись інформацію про поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

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Дзвонити безкоштовно можна за наступними номерами:

Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57

Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238-18-88

Міністерство охорони здоров'я України, гаряча лінія: 0-800-505-201

Центр громадського здоров’я МОЗ України, телефон: +38 044 425 43 54

Вебресурс "ДРУГ" Міністерства закордонних справ України телефон: +38 044 238 16 57

1545 – Урядовий контактний центр

1677 – контакт-центр НСЗУ

Для абонентів Водафон безкоштовні дзвінки на номери:

Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57

1545- Урядовий контактний центр

1677- контакт-центр НСЗУ

Також всі три оператори звільнили від оплати доступ до інтернет-ресурсів:

Коронавірус в Україні 

Міністерство охорони здоров'я України

Центр громадського здоров’я МОЗ України

Міністерство закордонних справ України

Вебресурс ДРУГ

Для абонентів українських операторів, що перебувають за кордоном, у роумінгу безкоштовними є ресурси:

Міністерство закордонних справ України, гаряча лінія: +38 (044) 238 16 57

Міністерство охорони здоров'я України.

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