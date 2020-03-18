Уряд вніс зміни щодо перетину адмінкордону з Кримом

Уряд підтримав внесення змін до розпорядження Кабінету міністрів про тимчасове призупинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим АР Крим на період карантину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є пропозиція - внести зміни до розпорядження Кабінету міністрів від 14 березня 2020 року №291 наступним рядком: "виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя та в'їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови Державної прикордонної служби України з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", - заявив на засіданні віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що "останні два дні роботи підтверджують необхідність цієї постанови".

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Рішення було ухвалено одноголосно.

Як повідомляв Укрінформ, роботу контрольних пунктів в‘їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м. Севастополя та виїзду з неї тимчасово припинили до 3 квітня.

Тимчасове призупинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом регулюється постановою Кабміну від 14 березня 2020 року №291.