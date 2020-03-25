На Київщині через коронавірус дезінфікують цілий житловий комплекс

В Ірпені, що на Київщині, через підтверджений результат тесту на коронавірусну інфекцію у вагітної жінки житловий комплекс, у якому вона проживала, дезінфікують.

Про це у Facebook повідомив колишній міський голова Володимир Карплюк.

"Муніципальна варта поєднала зусилля з поліцією та ДСНС і оповістили жителів будинку про дезінфекційні заходи. Наші волонтери готові надавати допомогу, передавати продукти та ліки і засоби першої необхідності. Після дезінфекції жителі будинку зможуть заходити-виходити у звичному форматі та режимі", - йдеться у повідомленні.

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Він також наголосив, що сам ЖК на карантин не закриватимуть і після дезінфекції мешканці зможуть "виходити/заходити вільно, але питання в тому, що люди мають самоусвідомлювати важливість самоізоляції".

Перший заступник в.о міського голови Ірпеня Олександр Маркушин проінформував про офіційно підтверджений випадок захворювання на коронавірус у молодої громадянки міста у Facebook.

Попередній ПЛР-аналіз показав позитивний результат. За його словами, ймовірною хворою є вагітна жінка. Їй наприкінці минулого тижня зробили експрес-тест, який виявився негативним. Потім лікарі провели лабораторні дослідження. Результати отримали 24 березня. Вони позитивні.

"Втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, в якої підозрюється коронавірусна хвороба. Зараз відправляємо на повторний ПЛР-аналіз. Проведемо невідкладну ізоляцію і тестування всього медперсоналу та інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою", – написав Маркушин.

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Результати повторних аналізів будуть відомі за кілька днів.

Нагадаємо: у Броварах зафіксували один випадок зараження коронавірусною інфекцією.