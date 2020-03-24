У Дніпрі помер чоловік з підозрою на коронавірус

У Дніпрі помер 45-річний чоловік, який тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає прес-служба відомства.

"Щойно директор департаменту охорони здоров’я ОДА Валерій Сердюк повідомив мені, що у Дніпровській лікарні №21 помер чоловік. Після 10-денної подорожі він занедужав, проте займався самолікуванням. Звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, попри максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалось", – зазначив Бондаренко.

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Чоловік викликав швидку 24 березня. Медики прибули вже у захисних костюмах. Пацієнт був у важкому стані, у лікарні йому діагностували пневмонію.

"Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра", – зазначив Бондаренко.

Нагадаємо: нині на Дніпропетровщині – два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Ще дев’ять людей нині перевіряють на COVID-19.