У Дніпрі до громадського транспорту також пускатимуть лише за спецквитками

У Дніпрі з 26 березня громадський транспорт перевозитиме тільки працівників підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста.

Про це у Facebook повідомив завідувач сектора контролю та моніторингу договірних зобов’язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков.

Міська влада має організувати спеціальні автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути. У транспорт пускатимуть лише за спеціальними квитками, а самі пасажири мають бути у масках та рукавичках.

Громадським транспортом зможуть скористатися медпрацівники, співробітники правоохоронних органів, працівники сфери ЖКГ, електромереж, співробітники продуктових магазинів, поштових служб і служб зв'язку, банківські працівники, працівники складів продовольства, харчової промисловості, фармацевтичних компаній, співробітники АЗС, соціальних служб, співробітники районних, міських і обласних адміністрацій.

Нагадаємо: в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.